Covid, focolaio al carcere di Carinola: muore il terzo agente in venti giorni (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn agente della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Carinola (Caserta), il 56enne assistente capo Angelo De Pari, è morto causa Covid. È il terzo poliziotto a perdere la vita dopo essersi ammalato di Coronavirus nel penitenziario casertano, dove è in corso da qualche settimana un focolaio che ha colpito in totale 27 poliziotti e una decina di detenuti. La prima vittima è stata, l’otto febbraio scorso, il 52enne Antonio Maiello, quindi due giorni fa è deceduto il 50enne Giuseppe Matano; la moglie di quest’ultimo ha manifestato tutta la rabbia in un post su facebook. “Mio marito – scrive – da quando è iniziata la pandemia non ha mai fatto tamponi nell’istituto penitenziario presso cui lavora. Non ha mai ricevuto adeguate protezioni ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUndella Polizia Penitenziaria in servizio aldi(Caserta), il 56enne assistente capo Angelo De Pari, è morto causa. È ilpoliziotto a perdere la vita dopo essersi ammalato di Coronavirus nel penitenziario casertano, dove è in corso da qualche settimana unche ha colpito in totale 27 poliziotti e una decina di detenuti. La prima vittima è stata, l’otto febbraio scorso, il 52enne Antonio Maiello, quindi duefa è deceduto il 50enne Giuseppe Matano; la moglie di quest’ultimo ha manifestato tutta la rabbia in un post su facebook. “Mio marito – scrive – da quando è iniziata la pandemia non ha mai fatto tamponi nell’istituto penitenziario presso cui lavora. Non ha mai ricevuto adeguate protezioni ...

SkyTG24 : Covid, focolaio in casa di riposo a Terracina: 13 casi - fattoquotidiano : Appena oltre il confine c’è il più grande focolaio Covid d’Europa. E il governatore della Liguria, Giovanni Toti, c… - Telebari : Covid a Ruvo, il sindaco Chieco: “Focolaio nella scuola Cotugno. Plesso ‘rosa’ chiuso fino al 12 marzo” - #Bari… - sildavbarman : RT @musagete10: “Giochiamo martedì col Torino, sapendo che loro non hanno giocato questa giornata e saranno più riposati” In pratica Spiaz… - Rainbow_Uapa : RT @Michele02828265: CONTE ci ha portato Ai vertici mondiali della pandemia ??? Non il Covid o la sciagurata gestione della Lega in Lombar… -