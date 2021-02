Covid e assembramenti: la movida del weekend da Milano a Roma alla Puglia (Di domenica 28 febbraio 2021) La notte brava sulla Darsena dei navigli di Milano - con rave all'aperto, risse e assembramenti di centinaia di persone - è stata forse un'eccezione, ma un po' in tutt'Italia , complice il clima ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) La notte brava sulla Darsena dei navigli di- con rave all'aperto, risse edi centinaia di persone - è stata forse un'eccezione, ma un po' in tutt'Italia , complice il clima ...

borghi_claudio : Verrebbe facile attaccare Sala per assembramenti a #Milano e in effetti lui non è coerente con quello che predica.… - tpi : A un anno esatto dallo spot “Milano non si ferma”, a Milano si improvvisa una serata-discoteca sui Navigli. VIDEO. - SkyTG24 : Covid, è allerta assembramenti nel weekend in tutta Italia. FOTO - helty_87 : @TorinoFC_1906 Persisti??? Non ci basta il #focolaio nella prima squadra vero??? Almeno Evita i genitori! Il #SSN r… - isladecoco7 : RT @borghi_claudio: Verrebbe facile attaccare Sala per assembramenti a #Milano e in effetti lui non è coerente con quello che predica. D'al… -