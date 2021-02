Covid, dove chiudono le scuole da lunedì 1 marzo. L’elenco regione per regione. IN AGGIORNAMENTO [VIDEO] (Di domenica 28 febbraio 2021) Sembra più probabile una stretta sulle scuole. Il Comitato Tecnico Scientifico apre all'eventualità e l'ipotesi su cui si lavora è l'inserimento nel prossimo DPCM di una chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei luoghi dove ci sono soglie alte di contagio, a prescindere dai colori delle regioni. L'articolo Covid, dove chiudono le scuole da lunedì 1 marzo. L’elenco regione per regione. IN AGGIORNAMENTO VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) Sembra più probabile una stretta sulle. Il Comitato Tecnico Scientifico apre all'eventualità e l'ipotesi su cui si lavora è l'inserimento nel prossimo DPCM di una chiusura delledi ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei luoghici sono soglie alte di contagio, a prescindere dai colori delle regioni. L'articololedaper. IN

massimogara : @AdriSantacroce @simonefurlan1 @GiuseppePalma78 Mio papà è del ‘34. Ha avuto una emorragia cerebrale due anni fa; h… - IlContiAndrea : In un Paese normale il sindaco di #Milano dovrebbe chiedere scusa, ammettere l’errore di non aver pensato a un pres… - repubblica : All'Humanitas, dove i parenti sono ammessi nelle terapie intensive per il Covid. 'Anche noi medici ci commuoviamo':… - Lopez92Paul : RT @Tiaguinho_1973: Grazie all'allenatore della #Lazio, Simoncino, da adesso, quando vi farete il tampone e risulterete positivi, non avret… - Majden3 : RT @baffi_francesco: #Covid_19 Qual'è anche oggi la Regione con il maggior numero di 'positivi'? Indovinate! Quella dove ci sono Fontana, M… -