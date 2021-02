Covid, da oggi Basilicata e Molise in zona rossa. Campania resta in arancione. Bianca la Sardegna (Di domenica 28 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che entrano in vigore da oggi. Scelte assunte dopo le valutazioni della Cabina di regia e dalle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico. Nuove ordinanze assunte sotto il peso delle varianti, in special modo quella inglese la cui alta contagiosità che sta provocando un’impennata dei casi. La mappa dell’Italia del Covid a questo punto vede due regioni in rosso, Basilicata e Molise, in arancione Piemonte, Lombardia, Marche, Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Campania. In giallo Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia. Infine Bianca la Sardegna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che entrano in vigore da. Scelte assunte dopo le valutazioni della Cabina di regia e dalle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico. Nuove ordinanze assunte sotto il peso delle varianti, in special modo quella inglese la cui alta contagiosità che sta provocando un’impennata dei casi. La mappa dell’Italia dela questo punto vede due regioni in rosso,, inPiemonte, Lombardia, Marche, Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,. In giallo Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia. Infinela. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

