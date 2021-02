Covid | crepacuore e deliri | il lato oscuro della malattia

(Di domenica 28 febbraio 2021), il. La chiamano sindrome del, o del cuore infranto, perché a causarla può essere un forte stress emotivo. Colpisce in particolare il genere femminile, ma non è molto frequente. Ecco perché Simonetta Scalvini, primario cardiologo all’Irccs Maugeri di Lumezzane, in provincia di Brescia, è rimasta colpita da quello che ha visto nel suo reparto in tempi di pandemia: “Nell’arco di una settimana in ospedale – racconta all’Adnkronos Salute – ho avuto ben tre donne, pazienti, con infarto Takotsubo. Età tra i 52 e i 70 anni”. Oltre ai problemi respiratori e all’esperienzarianimazione, spiega, “hanno sperimentato anche questo, un infarto dovuto a uno stress molto evidente. Le pazienti che ho seguito ...

