Covid, campagna vaccinale della penisola sorrentina per gli over 80: le info (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A partire dal prossimo mercoledì 3 marzo sulla penisola sorrentina ci sarà il via alla campagna vaccinale per gli over 80 per i seguenti comuni: Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento. L’ampio spazio è stato messo a disposizione del sindaco di Piano, Vincenzo Iaccarino. Sono state allestite diverse cabine e da mercoledì si inizierà con la vaccinazione degli ultraottantenni. Sono stati individuati dalla Asl anche altri punti vaccinali: l’ospedale di Vico Equense e Villa Cerulli a Massalubrense. Chi ha problemi di deambulazione può richiedere la vaccinazione collegandosi al sito web https://adesionevaccinazioni.soresa.it/. inviando mail a relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it. Per chi non potrà connettersi ad internet, c’è il numero 331.26.900.26 attivo il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A partire dal prossimo mercoledì 3 marzo sullaci sarà il via allaper gli80 per i seguenti comuni: Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento. L’ampio spazio è stato messo a disposizione del sindaco di Piano, Vincenzo Iaccarino. Sono state allestite diverse cabine e da mercoledì si inizierà con la vaccinazione degli ultraottantenni. Sono stati individuati dalla Asl anche altri punti vaccinali: l’ospedale di Vico Equense e Villa Cerulli a Massalubrense. Chi ha problemi di deambulazione può richiedere la vaccinazione collegandosi al sito web https://adesionevaccinazioni.soresa.it/. inviando mail a relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it. Per chi non potrà connettersi ad internet, c’è il numero 331.26.900.26 attivo il ...

