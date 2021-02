Covid: Bonetti, ‘congedi parentali retribuiti e voucher baby sitter saranno retroattivi’ (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Siamo già al lavoro” per garantire “congedi parentali retribuiti e estesi come età fino a 14 anni, ma anche dopo i 14 anni non retribuiti, smart working come diritto per i genitori. Lavoriamo a forme di sostegno per le famiglie, anche come voucher baby sitter. Siamo già al lavoro, anche col Mef, il governo è pronto. Dobbiamo dare tutele e garanzie alle famiglie”. Queste misure “saranno nel primo provvedimento utile, sto costruendo la norma in modo che sia retroattiva” così da “non lasciare buchi”. Lo dice la ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità Elena Bonetti, ospite di Skytg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Siamo già al lavoro” per garantire “congedie estesi come età fino a 14 anni, ma anche dopo i 14 anni non, smart working come diritto per i genitori. Lavoriamo a forme di sostegno per le famiglie, anche come. Siamo già al lavoro, anche col Mef, il governo è pronto. Dobbiamo dare tutele e garanzie alle famiglie”. Queste misure “nel primo provvedimento utile, sto costruendo la norma in modo che sia retroattiva” così da “non lasciare buchi”. Lo dice la ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità Elena, ospite di Skytg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

