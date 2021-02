Covid Basilicata, 104 nuovi contagi e zero morti: bollettino (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. 1.389 il totale dei tamponi molecolari registrati ieri nella regione. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 19. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (16), Sant’Arcangelo (15), Potenza (14). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.818 (+82), di cui 3.723 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.033 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 359 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 95 (+6): al San Carlo di Potenza 28 nel reparto di Malattie infettive, 19 in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 104 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 28 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. 1.389 il totale dei tamponi molecolari registrati ieri nella regione. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 19. Neldi oggi i Comuni con più casi sono Matera (16), Sant’Arcangelo (15), Potenza (14). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.818 (+82), di cui 3.723 in isolamento domiciliare, mentre sono 11.033 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 359 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 95 (+6): al San Carlo di Potenza 28 nel reparto di Malattie infettive, 19 in ...

