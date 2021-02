Covid: altri 280 positivi a Bergamo, 3.529 in Lombardia (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 280 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 3.529 in tutta la Lombardia a fronte di 37.251 tamponi effettuati secondo ai dati contenuti nel bollettino diffuso domenica 28 febbraio dal ministero della Salute e della Protezione civile. A livello regionale sono 56 gli ingressi nei reparti Covid e 19 quelli in terapia intensiva, 37 i decessi. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1.003, Bergamo 280, Brescia 1.016, Como 175, Cremona 169, Lecco 94, Lodi 66, Mantova 153, Monza e Brianza 187, Pavia 144, Sondrio 61, Varese 112. Sono invece 17.455 i test positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 257.024 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 192. L'articolo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 280 i nuovial-19 in provincia di, 3.529 in tutta laa fronte di 37.251 tamponi effettuati secondo ai dati contenuti nel bollettino diffuso domenica 28 febbraio dal ministero della Salute e della Protezione civile. A livello regionale sono 56 gli ingressi nei repartie 19 quelli in terapia intensiva, 37 i decessi. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1.003,280, Brescia 1.016, Como 175, Cremona 169, Lecco 94, Lodi 66, Mantova 153, Monza e Brianza 187, Pavia 144, Sondrio 61, Varese 112. Sono invece 17.455 i testregistrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 257.024 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 192. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Coronavirus, in Sicilia altri 453 nuovi casi e 21 morti Invece si avvicinano a quota tre milioni i casi di Covid in Italia: ad oggi sono 2.925.265, considerato l'ultimo incremento di 17.455 nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute.

Covid, il bollettino in Italia: 17.455 nuovi casi e 192 morti. Il tasso di positività sale al 6,7% ... sia le terapie intensive: i posti letto occupati da pazienti Covid nei normali reparti medici sono ... I decessi registrati sono 7; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 mentre quelli in altri ...

Covid, altri 13 decessi in Toscana, continua aumento ricoveri Agenzia ANSA Covid inarrestabile, a Brescia altri 1.016 contagi Brescia torna in testa e chiude questa domenica superando i mille contagi Covid in 24 ore. Con 1016 nuovi casi positivi è prima in... Scopri di più ...

Covid Calabria, 160 nuovi contagi e 3 morti: bollettino Sono 160 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Registrati inoltre altri 3 morti. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 551.283 soggetti pe ...

