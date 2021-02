Covid-19 USA: autorizzato il vaccino Johnson & Johnson (Di domenica 28 febbraio 2021) In USA è stato approvato il vaccino Johnson & Johnson: si tratta del terzo siero ad aver ottenuto il via libera alla somministrazione dopo quello Pfizer-BioNTech e Moderna. Si tratta di un vaccino monodose che garantisce un livello di protezione dell'85% nei confronti delle forme più gravi del Coronavirus. Usa: approvato vaccino anti-Covid Johnson & Johnson La lotta al Coronavirus in USA sta procedendo a ritmi molto rapidi. Il numero di vaccinati sta crescendo rapidamente e ha già superato quota 50 milioni. La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino realizzato da ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) In USA è stato approvato il: si tratta del terzo siero ad aver ottenuto il via libera alla somministrazione dopo quello Pfizer-BioNTech e Moderna. Si tratta di unmonodose che garantisce un livello di protezione dell'85% nei confronti delle forme più gravi del Coronavirus. Usa: approvatoanti-La lotta al Coronavirus in USA sta procedendo a ritmi molto rapidi. Il numero di vaccinati sta crescendo rapidamente e ha già superato quota 50 milioni. La Food and Drug Administration statunitense hal'uso in emergenza delrealizzato da ...

MediasetTgcom24 : Covid, negli Usa autorizzato il vaccino monodose Johnson&Johnson #Covid - Daniele_Manca : Negli Usa via libera al vaccino monodose di Johnson & Johnson (non ha bisogno di frigoriferi, utilissimo per Paesi… - marcobardazzi : 500 mila puntini neri su una pagina. Un anno di strage del Covid negli Usa in un solo sguardo - Jovinow : Vaccino #Covid, Fda autorizza uso di emergenza del monodose Johnson & Johnson. Via libera negli Usa dalla Food and… - GiancarloDeRisi : Gli americani hanno da ieri, sabato, il terzo vaccino JOHNSON&JOHNSON anti Covid-19 MONODOSE, che va a unirsi a que… -