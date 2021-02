Covid-19, perché occorre proteggere le persone con diabete (Di domenica 28 febbraio 2021) Tenere sotto controllo la glicemia, con l’alimentazione e l’attività fisica regolare in primo luogo e con i farmaci che consigli il medico se necessario, è fondamentale per evitare le complicazioni del diabete di tipo 2, la forma più diffusa della patologia. Ma per chi soffre di diabete è fondamentale arrivare prima possibile alla vaccinazione per il virus Sars-CoV-2. Le cifre degli studi scientifici dicono infatti che chi soffre di questa patologia metabolica corre rischi maggior in caso di infezione e per questo la Società Italiana di Diabetologia, insieme all’Associazione Medici Diabetologi e alla Società Italiana di Endocrinologia chiedono di rendere prioritaria la vaccinazione anti-Covid per le persone con diabete. I numeri preoccupano A mettere ulteriormente in guardia su questo fronte sono i ... Leggi su dilei (Di domenica 28 febbraio 2021) Tenere sotto controllo la glicemia, con l’alimentazione e l’attività fisica regolare in primo luogo e con i farmaci che consigli il medico se necessario, è fondamentale per evitare le complicazioni deldi tipo 2, la forma più diffusa della patologia. Ma per chi soffre diè fondamentale arrivare prima possibile alla vaccinazione per il virus Sars-CoV-2. Le cifre degli studi scientifici dicono infatti che chi soffre di questa patologia metabolica corre rischi maggior in caso di infezione e per questo la Società Italiana di Diabetologia, insieme all’Associazione Medici Diabetologi e alla Società Italiana di Endocrinologia chiedono di rendere prioritaria la vaccinazione anti-per lecon. I numeri preoccupano A mettere ulteriormente in guardia su questo fronte sono i ...

CottarelliCPI : Pomeriggio a Cremona. Mai visto il centro così affollato da anni. E in periodo di Covid. Mi chiedevo perchè. Poi mi… - matteosalvinimi : #Salvini: dall'installazione del bioreattore si arriverebbe a produrre vaccino in Italia dopo 4 mesi. Non domandate… - fattoquotidiano : Covid, Di Lorenzo (Irbm): "Basta con questo accanimento. Vaccino Astrazeneca è efficace ma dà fastidio perché costa… - giuliazoo : RT @Terra_Pianeta: #Milano è un caso studio perfetto per capire l'ipocrisia umana, perché in realtà quello che vuole il genere umano, non è… - MeridionaleASud : RT @TarroGiulio: Il vaccino Covid di Astrazeneca sarà testato su bambini e adolescenti, che non hanno bisogno di questo vaccino sia perchè…

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Approvato negli Stati Uniti il vaccino Johnson & Johnson: è il primo a non necessitare del richiamo Commenta per primo La guerra contro il Covid - 19 è in pieno svolgimento ed è tutt'altro che vinta. Per questo motivo sono necessarie ... perché non necessita del richiamo a differenza degli altri. ...

Covid, il sindaco di Milano Sala: 'Le conseguenze della Darsena ricadranno su tutta la comunità' E, che piaccia o no, di più non si poteva metterne, perché la città è grande e va gestita nella sua ... Covid, musica e balli in Darsena per addio alla zona gialla - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...

