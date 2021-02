Covid-19, lo sfogo di Datome: “Assembramenti irrispettosi, pochi pensano in grande” (Di domenica 28 febbraio 2021) Un tweet carico di rabbia quello di Gigi Datome. Il cestista azzurro ha condiviso il video degli Assembramenti visti sui Navigli a Milano, sottolineando quanto sia sbagliato pensare solo al proprio divertimento in un momento così difficile per l’Italia e non solo. “Dopo un anno e 100.000 morti” esordisce Datome, “tutta questa gente ha per forza di cose avuto a che fare col Covid: amici o parenti positivi, se non ricoverati, se non morti. Per non parlare dei problemi lavorativi. Per non parlare degli operatori sanitari, trattati giustamente come gli eroi dei nostri tempi e totalmente dimenticati, mancati di rispetto con atteggiamenti del genere”. “Tutti pensano al proprio orticello, pochissimi pensano in grande. E questo video ne é un esempio ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Un tweet carico di rabbia quello di Gigi. Il cestista azzurro ha condiviso il video deglivisti sui Navigli a Milano, sottolineando quanto sia sbagliato pensare solo al proprio divertimento in un momento così difficile per l’Italia e non solo. “Dopo un anno e 100.000 morti” esordisce, “tutta questa gente ha per forza di cose avuto a che fare col: amici o parenti positivi, se non ricoverati, se non morti. Per non parlare dei problemi lavorativi. Per non parlare degli operatori sanitari, trattati giustamente come gli eroi dei nostri tempi e totalmente dimenticati, mancati di rispetto con atteggiamenti del genere”. “Tuttial proprio orticello,ssimiin. E questo video ne é un esempio ...

