Covid-19 | il bollettino di oggi 28 febbraio 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 28 febbraio 2021 contenente tutti i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia in Italia. La Protezione civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati di oggi 28 febbraio: 17.455 contagiati, 192 morti, 6.847 guariti, +15 terapie intensive, +266 ricoveri, 257.024 tamponi, Tasso di positività: 6,8% (+0,9%), 4.258.271 dosi di vaccino somministrate in totale. La bozza del primo DPCM di Draghi: Tra le novità del nuovo Dpcm ci sarebbe la riapertura di musei e cinema a partire dal 27 marzo e la chiusura, invece, di parrucchieri e barbieri nella zona rossa.

