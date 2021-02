Covid-19, bollettino 28 febbraio: 17.455 contagiati e 192 decessi (Di domenica 28 febbraio 2021) Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, numeri in leggero calo per quanto riguarda i positivi Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie parzialmente positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi sale ed è di 17.455: ieri erano 18.916. Cala leggermente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)-19, ecco il nuovoaggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, numeri in leggero calo per quanto riguarda i positivi-19, ecco il nuovofornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie parzialmente positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi sale ed è di 17.455: ieri erano 18.916. Cala leggermente L'articolo proviene da Inews.it.

TgrRaiToscana : #covid I nuovi casi sono 1.068 su 19.116 test di cui 14.034 tamponi molecolari e 5.082 test rapidi. @TgrRai - SkyTG24 : Covid Milano, musica e balli in Darsena per addio alla zona gialla. DIRETTA - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento in Emilia-Romagna: ??oltre 24mila tamponi ??2.610 nuovi positivi ??più di 500 guar… - GazzettinoGolfo : - Covid, bollettino 28 febbraio: 144 nuovi casi e 1 decesso in provincia di Latina - - sportface2016 : In #Italia oggi: 17.455 nuovi contagi, 192 morti, 6.847 guariti, 152.545 tamponi molecolari, 2.231 (+15) in terapia… -