Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Lunedi 1 Marzo 2021

Leone niente male le stelle di questa giornata che porteranno il sereno nei rapporti affettivi. Vergine sarete abbastanza presi dagli impegni lavorativi e potrebbe arrivare qualche soddisfazione pure sul fronte economico. Scorpione l'inizio di questa settimana non partirà nel migliore dei modi, potreste sentirvi un po' giù con il morale. Ecco le previsioni per l'Oroscopo

