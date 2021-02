Coronavirus, variante proveniente dal Brasile scoperta nel capoluogo campano (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono stati individuati i primi due casi di variante brasiliana all’ospedale Cotugno di Napoli. Nessuno dei due soggetti ha fatto viaggi all’estero. Covid, scoperti due casi di variante brasiliana al Cotugno di Napoli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono stati individuati i primi due casi dibrasiliana all’ospedale Cotugno di Napoli. Nessuno dei due soggetti ha fatto viaggi all’estero. Covid, scoperti due casi dibrasiliana al Cotugno di Napoli su Notizie.it.

