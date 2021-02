Coronavirus, testati metà dei tamponi di ieri ma altri 588 casi positivi nelle Marche / La progressione del contagio (Di domenica 28 febbraio 2021) ANCONA - E' sempre emergenza. Numeri diversi ma percentuale dei positivi che rimane alta. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4336 tamponi: ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 28 febbraio 2021) ANCONA - E' sempre emergenza. Numeri diversi ma percentuale deiche rimane alta. Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato cheultime 24 ore sono stati4336: ...

caremani : RT @Antonio_Caramia: 253 morti per #COVID19 97.227 da inizio pandemia ??Superata la soglia dei 20.000 nuovi casi: 20.499 ??Superati i 400.0… - paoloigna1 : RT @Antonio_Caramia: 253 morti per #COVID19 97.227 da inizio pandemia ??Superata la soglia dei 20.000 nuovi casi: 20.499 ??Superati i 400.0… - VAncilotti : RT @Antonio_Caramia: 253 morti per #COVID19 97.227 da inizio pandemia ??Superata la soglia dei 20.000 nuovi casi: 20.499 ??Superati i 400.0… - mauriziomeland2 : RT @Antonio_Caramia: 253 morti per #COVID19 97.227 da inizio pandemia ??Superata la soglia dei 20.000 nuovi casi: 20.499 ??Superati i 400.0… - Francesco_Rizz_ : RT @Antonio_Caramia: 253 morti per #COVID19 97.227 da inizio pandemia ??Superata la soglia dei 20.000 nuovi casi: 20.499 ??Superati i 400.0… -