Coronavirus | salgono i contagi | oggi 17 455 casi | +33% su base settimanale 192 decessi

(Di domenica 28 febbraio 2021) I dati sono stati comunicati dal ministero della salute. Si conferma la fase di crescita dell’epidemia. Aumentano i ricoveri, anche in terapia intensiva

Il Sole 24 ORE

I ricoveri nelle terapie intensive sono 15 in pi (ieri erano pi 22) con 131 ingressi del giorno, ea 2.231. I ricoveri ordinari crescono di 266 unit (ieri +80) e sono 18.638. Invece si ...Cresce, purtroppo, il numero delle vittime a seguito di: è dei giorni scorsi la notizia di una nuova vittima. Ad Usmate Velate i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitariaa 14, ...Continua la pressione esercitata dalla pandemia nel nostro Paese, con un alto numero di nuove infezioni, morti per virus e intubazione di pazienti che ne sono stati contagiati. Nelle ultime 24 ore son ...Viterbo – Sono 44 i nuovi casi accertati di Covid-19 in provincia di Viterbo nelle ultime 24 ore. Lo comunica, al solito, la asl. Nel bollettino si parla anche di 22 guarigioni e 2 decessi. A comunica ...