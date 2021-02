Coronavirus, Repubblica Ceca: «Pronti a usare Sputnik V anche senza ok dell’Ema». Negli Usa via libera a Johnson&Johnson (Di domenica 28 febbraio 2021) Repubblica Ceca EPA/MARKO DJOKOVIC Il vaccino russo anti Covid Sputnik V. Praga verso lo Sputnik «Potremmo procedere con il vaccino russo anche senza l’autorizzazione di Ema». A dirlo è il premier della Repubblica Ceca, Andrej Babis, che secondo quanto riportato da Reuters, starebbe pensando di arginare la grande diffusione del virus nel Paese proprio con l’arma anti Covid chiamata Sputnik V. Una dichiarazione di intenti totalmente contraria a quella che solo 10 febbraio il presidente Babis aveva espresso proprio riguardo l’utilizzo del vaccino russo. Secondo le parole del premier la Repubblica Ceca avrebbe aspettato l’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco. Ma ora le cose ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021)EPA/MARKO DJOKOVIC Il vaccino russo anti CovidV. Praga verso lo«Potremmo procedere con il vaccino russol’autorizzazione di Ema». A dirlo è il premier della, Andrej Babis, che secondo quanto riportato da Reuters, starebbe pensando di arginare la grande diffusione del virus nel Paese proprio con l’arma anti Covid chiamataV. Una dichiarazione di intenti totalmente contraria a quella che solo 10 febbraio il presidente Babis aveva espresso proprio riguardo l’utilizzo del vaccino russo. Secondo le parole del premier laavrebbe aspettato l’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco. Ma ora le cose ...

