Coronavirus | l’annuncio del virologo Bassetti | “È arrivata la terza ondata”

Leggi su sologossip

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilè intervenuto a Live – Non è la D’Urso dichiarando: “Èladi” Da più di un anno ormai il nostro paese fa i conti con la pandemia di. Il temibile morbo, nato in Cina e diffusosi rapidamente in tutto il mondo, ha causato migliaia di morti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.