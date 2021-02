Coronavirus, Italia più arancione. Speranza ha firmato la nuova ordinanza (Di domenica 28 febbraio 2021) La nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: i colori delle Regioni dal 1 marzo. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza con la quale dispone i nuovi colori delle Regioni a partire dalla giornata di lunedì 1 marzo. Come noto, infatti, le nuove misure ora scattano dal lunedì. Coronavirus, l’ordinanza del Ministro Speranza Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 27 febbraio 2021 ha firmato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, cinque nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo Coronavirus. Le Ordinanze entreranno in vigore lunedì 1 marzo 2021. La ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021) Ladel ministro della Salute Roberto: i colori delle Regioni dal 1 marzo. Il Ministro della Salute Robertohalacon la quale dispone i nuovi colori delle Regioni a partire dalla giornata di lunedì 1 marzo. Come noto, infatti, le nuove misure ora scattano dal lunedì., l’del MinistroIl ministro della Salute, Roberto, il 27 febbraio 2021 ha, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, cinque nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo. Le Ordinanze entreranno in vigore lunedì 1 marzo 2021. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Liguria da lunedì in zona gialla: ecco cosa è consentito fare ...Redazione Per gestire gli accessi alle spiagge libere in Liguria durante l'epidemia di coronavirus ... Dai […] Navigazione articoli ArcheoClub d'Italia, Santanastasio: 'In Liguria il 6,1% dei ...

IL 118.INTERVISTA AL DOTTOR MARIO BALZANELLI CHE RISVOLTI HA AVUTO IL COVID SU DI LEI E SUL SUO PERSONALE ? Il Sistema 118, in tutta Italia, ... SUD AFRICA E BRASILIANA CHE SONO RESISTENTI AL VACCINO ? I Coronavirus mutano continuamente. I ...

Coronavirus, oggi in Italia 18.916 nuovi casi e 280 decessi Il Sole 24 ORE Pil, calo più forte dal 1975 BERNA - L'economia svizzera è stata fortemente toccata dal coronavirus nel 2020, ma meno di quanto inizialmente temuto e in misura certamente meno grave di quanto successo in altri Paesi: il prodotto ...

Covid Toscana, attesa per il bollettino con i nuovi dati / DIRETTA Il punto sui contagi: da giovedì a sabato nuovi casi giornalieri sopra i mille e tasso di positivi sui tamponi che ha sfiorato l'11% ...

