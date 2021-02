Coronavirus in Toscana: 13 morti, oggi 28 febbraio. E 1.068 nuovi contagi. Vaccinati: quasi 300mila (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 13 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 28 febbraio: si tratta di 7 donne e 6 uomini con età media di 84 anni,. Mentre restano al di sopra dei mille casi i nuovi contagi: esattamente 1.068 (1.037 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). L'età media dei 1.068 nuovi positivi odierni è di 43 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 13 iper, in28: si tratta di 7 donne e 6 uomini con età media di 84 anni,. Mentre restano al di sopra dei mille casi i: esattamente 1.068 (1.037 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). L'età media dei 1.068positivi odierni è di 43 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

