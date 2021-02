Coronavirus | in Sicilia altri 453 nuovi casi e 21 morti

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 4 53 ipositivi al Covid19 insu 24.790 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore all 1,8%, ancora in discesa rispetto a ieri. La regione undicesima nel ...

I casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia sono ora invece 152.558 (ieri erano 152.105), le guarigioni sono arrivate a 122.438 con 221 pazienti dimessi o dichiarati guariti. Contagi da coronavirus stabili in Sicilia e continua riduzione dei morti. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell'Isola si sono registrate 453 nuovi casi (su 24.790 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore all 1,8%). Villa San Giovanni (Reggio Calabria) – Aveva nascosti in auto 37 panetti di hashish per circa 18 kg. Nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.