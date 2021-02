Coronavirus | in Lombardia anche Valgoglio diventa zona rossa | tamponi per tutti gli abitanti

(Di domenica 28 febbraio 2021) Da oggi alle 18, piccolo paese in provincia di Bergamo,a causa della crescita dei contagi da. La Regionelo ha deciso dopo una riunione con il sindaco, Angelo Bosatelli, e le autorità sanitarie.no così quattro i Comuni lombardi oggetto di chiusure locali: gli altri sono Bollate in provincia di Milano, Mede in provincia di Pavia e Viggiù in quella di Varese. Tutta la provincia di Brescia è invece sottoposta alle restrizioni dellaarancione rafforzata. Le zone rosse inIn paese 36 positivi su 586vivono 586 persone e ci sono 36 casi di. Fra ...

borghi_claudio : Fino ad oggi c'era il nulla, oggi c'è un MINIMO accenno di crescita dei dati. Nessuna crescita nei decessi. Continu… - RegLombardia : #Covid19 ??La nuova Ordinanza del Ministero della Salute colloca la Lombardia in “zona arancione” a partire da luned… - RegLombardia : #LNews A fronte di 46.725 tamponi effettuati, sono 4.557 i nuovi positivi (9,7%). I guariti/dimessi sono 1.071. ??… - zazoomblog : Coronavirus in Lombardia 37 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 947% con meno tamponi -… - edigram : @lorepregliasco Credevate che #Moratti scherzasse con l'idea di vaccinare prima chi 'vale' di più economicamente?… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

... attuale consulente per la campagna vaccinale in, ha ricoperto negli anni la carica di ... e per la gestione del quotidiano bollettino sui dati del, i cui toni sono stati definiti ......, la situazione in Italia: grafici e mappe Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 28.361 in9.847 in ...Il tasso di positività, cioè il rapporto fra i nuovi contagi e i test effettuati, è del 6,79%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Condividi. Sono 17.455 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ...CAMPANIA. Sono 2.561 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 352 dei quali identificati da test antigenici rapidi. ABRUZZO. Sono 568 i nuovi casi di coronavirus accertati n ...