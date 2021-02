Coronavirus | in Lombardia 37 morti nelle ultime 24 ore Il tasso di positività sale al 9 | 47% con meno tamponi

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il bollettino del 28 febbraio24 ore insi contano 3.529 nuovi positivi al(ieri 4.191) e 37(ieri 49). I ricoverati sono 4.544, di cui 426 in terapia intensiva (ieri 435) e 4.118 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 19, in calo rispetto ai 38 di sabato. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 603.081, quello delle vittime arriva a 28.361. Il bollettino di domenica 28 febbraio registra undidel 9,47% (ieri era al 9,1%), con un totale di 37.251effettuati (ieri 45.865). Leggi anche:, inanche Valgoglio diventa zona rossa:per ...

Il tasso di positività, cioè il rapporto fra i nuovi contagi e i test effettuati, è del 6,79%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Sono 17.455 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 2.561 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 352 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Sono 568 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo.