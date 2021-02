Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 febbraio: 17.455 nuovi positivi (Di domenica 28 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 28 febbraio 2021, registrano 17.455 casi e 192 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, scendono i decessi rispetto a ieri. Tasso di positività al 6,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 422.367 con un incremento di 10.401 casi. 131 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 6.847 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.638 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 282021, registrano 17.455 casi e 192 vittime. Ancora alto il numero deigiornalieri, scendono i decessi rispetto a ieri. Tasso dità al 6,7%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 422.367 con un incremento di 10.401 casi. 131 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 6.847 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.638 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime ...

