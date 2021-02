Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 febbraio: 17.455 nuovi casi, i morti sono 192 (Di domenica 28 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 17.455 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 18.916. Diminuiscono i tamponi effettuati: 257.024, contro i 323.047 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,8% (ieri 5,85%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 192 i morti, 15 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 febbraio 2021) Nelle ultime 24 orestati 17.455 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 18.916. Diminuiscono i tamponi effettuati: 257.024, contro i 323.047 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,8% (ieri 5,85%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.192 i, 15 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 28(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in ...

