Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di domenica 28 febbraio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 febbraio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - repubblica : Coronavirus, dagli Usa arriva il quarto vaccino. “Solo una dose, sarà la svolta”: Sì definitivo della Fda a Johnson… - Corriere : Calo di casi tra sanitari e over 80: «È il primo effetto dei vaccini» - paolorm2012 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 febbraio: 17.455 nuovi casi e 192 morti- - Orsa92640707 : Bollettino Coronavirus Italia 28 febbraio, 17.455 contagi e 192 morti per Covid -