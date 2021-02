Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. In Grecia la prima isola Covid-free. In arrivo il primo vaccino e-Vax – LIVE (Di domenica 28 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.10 – In Grecia la prima isola Covid-free In Grecia la prima isola Covid-free. A Kastellorizo tutti gli abitanti sono stati vaccinati. Il Paese ellenico ha attuato una strategia diversa dalle altre: dare la precedenza a tutti i posti turistici per far ripartire l’economia la prossima estate. 20.30 – In arrivo il primo vaccino e-Vax Da lunedì 1 marzo inizierà ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del19. 22.10 – InlaInla. A Kastellorizo tutti gli abitanti sono stati vaccinati. Il Paese ellenico ha attuato una strategia diversa dalle altre: dare la precedenza a tutti i posti turistici per far ripartire l’economia la prossima estate. 20.30 – Inile-Vax Da lunedì 1 marzo inizierà ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento in Emilia-Romagna: ??oltre 24mila tamponi ??2.610 nuovi positivi ??più di 500 guar… - SkyTG24 : Musica e balli in #Darsena, a #Milano, con centinaia di giovani per l'ultimo weekend in zona gialla prima che scatt… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] - salernonotizie : Coronavirus, oggi 17.455 casi e 192 morti: il bollettino di oggi -