CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 28 febbraio – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 28 febbraio: in Italia, 17.455 nuovi positivi e 192 morti nelle ultime 24 ore

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - SkyTG24 : Musica e balli in #Darsena, a #Milano, con centinaia di giovani per l'ultimo weekend in zona gialla prima che scatt… - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento in Emilia-Romagna: ??oltre 24mila tamponi ??2.610 nuovi positivi ??più di 500 guar… - bluypsilon : RT @RegioneER: ??#Coronavirus, l'aggiornamento in Emilia-Romagna: ??oltre 24mila tamponi ??2.610 nuovi positivi ??più di 500 guariti ??il… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 2.561 positivi su più di 24mila tamponi -