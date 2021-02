Coronavirus | i dati | 17 455 nuovi casi ma pochi test | il tasso di positività sale al 6 | 8% Altri 192 morti

(Di domenica 28 febbraio 2021) Idel bollettino del ministero della Salute fotografano l’aumento esponenziale dei contagi: oggi sono stati accertati17.455, a fronte di 257.024 tamponi eseguiti. Numeri che fanno schizzare ildial 6,8%, rispetto al 5,9% di sabato (18.916con 323mila tamponi). Ci sono192, mentre un altro dato allarmante arriva dagli ospedali: solo nelle ultime 24 ore ci sono 266 ricoveri in più in area medica. Nei reparti di terapia intensiva sono stati registrati 131ingressi: il saldo tra ingressi e uscite è +15. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

