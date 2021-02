Coronavirus | Aifa promuove il vaccino russo Sputnik con riserva

FabioCarbone80 : Pani (#Aifa): «L’Italia può valutare altri vaccini». @robersperanza avvii l'iter per l'approvazione del… - PerugiaToday : Coronavirus: la guida dell'Ema per adattare i vaccini alle varianti del Covid - marcohcm : RT @MediasetTgcom24: Covid, Aifa: verso l'ok a una dose unica di vaccino ai guariti #Coronavirus - bepino19 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Aifa: verso l'ok a una dose unica di vaccino ai guariti #Coronavirus - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Aifa: verso l'ok a una dose unica di vaccino ai guariti #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Aifa

Gazzetta del Sud

... ma andr approvato prima dall Agenzia europea del farmaco dice Nicola Magrini , direttore dell,... (AGI)Vaccino Johnson&Johnson, ecco perché è 'pienamente efficace' con una sola dosecommenta Il via libera dell'Fda al vaccino contro ildi Johnson & Johnson 'è una notizia entusiasmante per tutti gli americani'. Lo dice il ... 28 feb 08:55 Vaccini, Magrini (): "Dose ...Parla il direttore Magrini: “Andrà approvato prima dall’Agenzia europea del farmaco e se l’Italia volesse fare una decretazione d’urgenza per saltare questo passaggio, sarebbe una scelta politica, non ...(di Anna Ammanniti) AstraZeneca è il terzo vaccino arrivato in Italia, dopo Pfizer BioNTech e Moderna. Autorizzato da Ema e da Aifa, è indicato per le persone a ...