Coronavirus | 192 morti nelle ultime 24 ore Il tasso di positività sale a 6 79%

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il bollettino del 28 febbraio Sono 192 i decessi dasegnalati in Italia24 ore. Ieri, leper Covid erano state 280. Il totale delle vittime legate al Covid-19così a quota 97.699. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +17.455 positivi. Il numero di persone guarite e dimessea 2.405.199 (+6.847). Il totale di persone attualmente positive nel Paese è 422.367 (+10.401). A registrare l’aumento più grande nel numero quotidiano di casi sono la Lombardia (+3.529), l’Emilia-Romagna (+2.610) e la Campania (+2.561). La situazione negli ospedali italiani Il totale delle persone ricoverate con sintomi in Italia è 18.638 (+266 rispetto a ieri). Ci sono in questo ...

Sono 17.455 i nuovi casi diregistrati in Italia, a fronte di 257.024 tamponi processati. Il tasso di positività si ... Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati, per un totale di 97.699 ...... DATI E GRAFICI In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e deceduti, sono 2.925.265. Le vittime in totale sono 97.699, condecessi ...Il tasso di positività, cioè il rapporto fra i nuovi contagi e i test effettuati, è del 6,79%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri. Condividi. Sono 17.455 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ...CAMPANIA. Sono 2.561 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 352 dei quali identificati da test antigenici rapidi. ABRUZZO. Sono 568 i nuovi casi di coronavirus accertati n ...