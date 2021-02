Coronavirus | 17 455 nuovi casi e 192 decessi in 24 ore

(Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 17.455 idiin Italia (ieri 18.916) a fronte di 257.024 tamponi effettuati su un totale di 40.132.887 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 192 i(ieri 280) per un totale di 97.699 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 2.925.265 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 422.367 (+10.401), 401.498 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.638 di cui 2.231 in terapia intensiva.I dimessi/guariti sono 2.405.199 con un incremento di 6.847 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero dinelle ultime 24 ...

