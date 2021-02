Corona virus: ricoverato l’arcivescovo di Bari Giuseppe Satriano (Di domenica 28 febbraio 2021) L'articolo Corona virus: ricoverato l’arcivescovo di Bari <small class="subtitle">Giuseppe Satriano</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 28 febbraio 2021) L'articolodi proviene da Noi Notizie..

ConchitaWurstel : RT @djaniceto: A Napoli se non indossi la mascherina 4 vigili ti fanno una multona. A Milano possono fare quello che cazzo gli pare. È una… - paolopreviti : RT @djaniceto: A Napoli se non indossi la mascherina 4 vigili ti fanno una multona. A Milano possono fare quello che cazzo gli pare. È una… - MatitaTaschino : RT @djaniceto: A Napoli se non indossi la mascherina 4 vigili ti fanno una multona. A Milano possono fare quello che cazzo gli pare. È una… - DottSimona : RT @djaniceto: A Napoli se non indossi la mascherina 4 vigili ti fanno una multona. A Milano possono fare quello che cazzo gli pare. È una… - ripudiato : RT @djaniceto: A Napoli se non indossi la mascherina 4 vigili ti fanno una multona. A Milano possono fare quello che cazzo gli pare. È una… -