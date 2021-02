Controlli nelle piazze della movida a Roma | 40 sanzioni della Polizia per assembramenti

Roby29880142 : @Valentina11032 Controlli mattina, pomeriggio e sera la temperatura, controlli con l'ossimetro che il valore sia su… - prestia_fabio : RT @globalistIT: - globalistIT : - Federico_Tonin : @myrtamerlino I 'CONTROLLI' servirebbero nelle periferie e nelle zone di spaccio, non dove ci sono persone oneste che si divertono. - Bea40998979 : RT @ilteo77: @myrtamerlino anch'io mi chiedo ogni volta dove sono i controlli quando vedo venditori abusivi nelle gallerie, nei metrò, spac… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli nelle

Il Mattino

... diventa difficile contestare la decisione tedesca, che punta a stabilirepiù stretti non ...vaccinazione di massa L'alleanza delle case farmaceutiche per produrre i vaccini anti - Covid...E sui social si è scatenata la polemica per i pochie le violazioni. Cosa è successo ieri ... A Napoli, in zona arancione, sono stati registrati assembramentivie del centro storico, ...Agenti del Commissariato, Polizia locale e carabinieri hanno passato in rassegna le attività del centro e della zona mare. Chiesta collaborazione ...Nell’isola di Kastellorizo, di fronte alla Turchia, tutti gli abitanti sono già vaccinati. Atene protegge i cittadini e garantisce sicurezza ai turisti. Che si farà in Italia? Siamo pronti al modello ...