Conte: "Non facciamoci ammaliare dalle sirene e confermiamo il momento positivo"

Alla vigilia del match contro il Genoa, Antonio Conte non ha parlato in conferenza stampa a causa del momento delicato ad Appiano dopo le positività emerse nei giorni scorsi. L'allenatore nerazzurro ha così presentato la partita tramite alcune dichiarazioni rese ai giornali: "Sarà una prova fondamentale, dobbiamo essere bravi a trovare equilibrio nei momenti negativi e positivi. Nei momenti negativi abbiamo dimostrato di saper reagire, ora dobbiamo essere bravi a non farci ammaliare dalle sirene e dobbiamo confermare questo momento positivo. Il Genoa è una squadra molto ben organizzata e con un'identità molto ben definita. Ha trovato una quadratura migliore con Strootman e l'arretramento di Radovanovic".

