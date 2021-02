Conte dice sì a Grillo, l’ex premier “ristrutturerà” il Movimento 5 stelle. “Sempre più aperto alla società civile” (Di domenica 28 febbraio 2021) Giuseppe Conte scommette sul M5s. L'ex premier ha raccolto l`invito "a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 stelle", fanno sapere i penstastellati in un post su Facebook del Movimento. "Una sfida cruciale per il Movimento, una ristrutturazione integrale per trasformarlo in una forza politica Sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto centrale di riferimento nell`attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050", si legge ancora. La notizia arriva dopo il vertice che si è tenuto con Beppe Grillo e con l'ex premier all'hotel Forum a Roma. Sia il garante del M5s che l'ex premier sono usciti ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021) Giuseppescommette sul M5s. L'exha raccolto l`invito "a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il", fanno sapere i penstastellati in un post su Facebook del. "Una sfida cruciale per il, una ristrutturazione integrale per trasformarlo in una forza politicapiù aperta, capace di diventare punto centrale di riferimento nell`attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050", si legge ancora. La notizia arriva dopo il vertice che si è tenuto con Beppee con l'exall'hotel Forum a Roma. Sia il garante del M5s che l'exsono usciti ...

