“Conosci qualcuno per farle del male?” Omicidio Ilenia Fabbri | spunta la richiesta choc dell’ex marito ad un’amica

(Di domenica 28 febbraio 2021) Si torna a parlare diuccisa a Faenza. Secondo quanto riferito da una testimone agli inquirenti, è ildella donna che nel 2019 le avrebbe chiesto adse conoscesseperdel. Claudio Nanni, il 53enne indagato in concorso con persona ignota per l’della ex moglie, la 46enne trovata sgozzata il 6 febbraio nella sua casa di Faenza (Ravenna) ora è ancora più nei guai. Secondo la stampa del posto, la donna, sentita di recente nell’ambito delle indagini della polizia coordinate dal Pm Angela Scorza e all’epoca vicino al Nanni, durante un incontro con il 53enne, avrebbe raccolto dall’uomo uno sfogo sul contenzioso civilistico sul patrimonio coniugale con la ...

