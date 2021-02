“Con lui non era vita” Marica Pellegrinelli e le dichiarazioni choc sull’ex compagno Eros Ramazzotti. Cos’ha detto (Di domenica 28 febbraio 2021) Intervistata dal settimanale F, Marica Pellegrinelli si racconta dopo quasi 2 anni di silenzio e rivela i motivi dietro la fine della relazione con Eros Ramazzotti. “Ero sempre sola con i bambini” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@MaricaPellegrinelli) La modella ha raccontato le difficoltà di vivere un amore con una persona più grande e con una carriera avviata: Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a 21 anni non pensavo a diventare mamma. Avrei preferito arrivarci dopo laureata e realizzata professionalmente. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 28 febbraio 2021) Intervistata dal settimanale F,si racconta dopo quasi 2 anni di silenzio e rivela i motivi dietro la fine della relazione con. “Ero sempre sola con i bambini” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La modella ha raccontato le difficoltà di vivere un amore con una persona più grande e con una carriera avviata: Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a 21 anni non pensavo a diventare mamma. Avrei preferito arrivarci dopo laureata e realizzata professionalmente. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: ...

stanzaselvaggia : Trovo imbarazzante e orrido che Renzi risponda alla questione Salman/Kashoggi via Twitter. Che risponda con quella… - peppeprovenzano : #Kashoggi @matteorenzi aveva detto che dopo la crisi avrebbe chiarito i suoi rapporti con l’Arabia Saudita e il “g… - fattoquotidiano : Il principe saudita ordinò l’uccisione del suo oppositore. Biden: “Nessuno faccia affari con lui” [di Giampiero Gra… - epiccroco : @Candy__Cookie__ @16marti8 io non lo sopporto più, pensa che tutti ce l'hanno con lui perché se ne va e invece no G… - Dora75598057 : @GF_diretta Anche no . Ancora con questa Elisabetta .... Se anche fosse lui è la Greg fuori farebbero una brutta fi… -