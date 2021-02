“Comunicazione dell’innovazione”: il nuovo progetto dell’Università Suor Orsola Benincasa (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Università Suor Orsola Benincasa dà il via al progetto “Comunicazione dell’innovazione”. Un progetto per il potenziamento del sito web DAC basato sulla Comunicazione della sostenibilità e la gamification. Dallo storytelling aziendale al blockchain passando per la Comunicazione della sostenibilità e la gamification. Sono alcuni dei punti cruciali del progetto “Comunicazione dell’innovazione” del Corso di Laurea in Comunicazione pubblica e d’impresa dell’Università Suor Orsola Benincasa per il potenziamento del sito web del DAC, il Distretto aerospaziale della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Universitàdà il via al”. Unper il potenziamento del sito web DAC basato sulladella sostenibilità e la gamification. Dallo storytelling aziendale al blockchain passando per ladella sostenibilità e la gamification. Sono alcuni dei punti cruciali del” del Corso di Laurea inpubblica e d’impresaper il potenziamento del sito web del DAC, il Distretto aerospaziale della ...

