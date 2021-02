Come sta Fabio Fazio? Le condizioni di salute del conduttore di Che tempo che fa (Di domenica 28 febbraio 2021) Che tempo che fa oggi non va in onda, Fabio Fazio Come sta Come sta Fabio Fazio? Cosa ha il popolare conduttore e qual è il suo stato di salute? La puntata di oggi – 28 febbraio 2021 – di Che tempo che fa è saltata per un intervento a cui si è dovuto sottoporre il presentatore. Per questi molti fan sono preoccupati, e vogliono sapere cosa ha avuto e Come sta Fabio Fazio. “Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha annunciato a sorpresa la scorsa settimana il conduttore, spiegando perché Che tempo che fa non va in onda oggi, domenica 28 febbraio, su ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Cheche fa oggi non va in onda,stasta? Cosa ha il popolaree qual è il suo stato di? La puntata di oggi – 28 febbraio 2021 – di Cheche fa è saltata per un intervento a cui si è dovuto sottoporre il presentatore. Per questi molti fan sono preoccupati, e vogliono sapere cosa ha avuto esta. “Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, ha annunciato a sorpresa la scorsa settimana il, spiegando perché Cheche fa non va in onda oggi, domenica 28 febbraio, su ...

