Come difendersi dalle varianti Covid | Paolo Becchi e ciò che non ci vogliono dire

Cosa sono le "varianti", di cui tanto si parla? Quando il virus è sottoposto a pressione selettiva da parte degli anticorpi che limitano, ma non eliminano la replicazione virale, sorgono le mutazioni di un virus. Gli anticorpi specifici, che neutralizzano il virus, sono ancora in grado di agire sulla proteina virale "spike", nonostante i cambi di sequenza dell'acido nucleico virale siano presenti nella variante D614G, Come nelle altre successive che hanno la finalità di permettere la sopravvivenza delle particelle virali. La mutazione D614G della proteina virale "spike" non sembra causare casi più gravi, anche se studi molteplici indicano che potrebbe essere più contagiosa. Prima di marzo 2020 la maggior parte dei genomi Sars-CoV2 aveva codificato nella sequenza un acido aspartico al residuo 614 della proteina virale "spike". Da aprile in poi ...

