Com’è cambiata Halle Berry | dagli esordi a oggi FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 28 febbraio 2021) In molti forse la ricorderanno come la sensuale Ambra Crystal del film I Flintstones, maè un’attrice che ne ha fatta di strada da quel momento ed èanche molto nel corso del tempo, sfando look sempre diversi ed un’innata bellezza sempre dalla sua parte. Classe 1966,Mariaè un’attrice … L'articoloproviene da Velvet Gossip.