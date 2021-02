Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021 femminile | Lara Gut rafforza il primato | +175 su Vlhova

(Di domenica 28 febbraio 2021)Gut ha ulteriormente allungato in testa allagenerale delladeldi sci. La svizzera, reduce da due vittorie consecutive in discesa libera, ha conquistato un buon secondo posto nel superG della Val di Fassa alle spalle della nostra Federica Brignone e ha aumentato il proprio vantaggio nei confronti di Petra. L’elvetica ora vanta 175 punti di margine sulla slovacca e ha compiuto un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo, anche se il mese di marzo sarà particolarmente intenso.Gut festeggia anche la conquista della coppetta di specialità, ormai messa in ghiaccio con 202 lunghezze di vantaggio proprio su Brignone. Di seguito lagenerale della ...

Eurosport_IT : SUPER FEDERICA BRIGNONE! ?? L'azzurra vince il Super-G della Val di Fassa e con 16 vittorie totali raggiunge Debora… - poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - simcopter : RT @Eurosport_IT: SUPER FEDERICA BRIGNONE! ?? L'azzurra vince il Super-G della Val di Fassa e con 16 vittorie totali raggiunge Deborah Comp… - AbruzzoNomade : RT @Eurosport_IT: SUPER FEDERICA BRIGNONE! ?? L'azzurra vince il Super-G della Val di Fassa e con 16 vittorie totali raggiunge Deborah Comp… - AleRocciaV : RT @Eurosport_IT: SUPER FEDERICA BRIGNONE! ?? L'azzurra vince il Super-G della Val di Fassa e con 16 vittorie totali raggiunge Deborah Comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa

...dellagenerale, precedendola di 59 centesimi. A completare il podio l'altra elvetica Corinne Suter , staccata di 72 centesimi. Per la Brignone è il successo numero 16 in carriera in...Vola l'Olimpia, che a febbraio ha dominato laItalia mettendo in bacheca un altro trofeo e ... e deve ancora fare i conti con unadeficitaria; tuttavia ha saputo battere Varese per ...Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso ... «Siamo tutti e tre interisti e cerchiamo sempre di inserire sempre qualcosa dell’Inter e del calcio in onore alla nostra squadra e ...Federica Brignone è entrata definitivamente nello storia dello sci alpino italiano. Dopo essere diventata la prima azzurra di tutti i tempi a conquistare la Coppa del Mondo generale, la valdostana è d ...