City imbattuto da 20 gare | Pep | «Il nostro successo più importante» – VIDEO

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il tecnico del ManchesterPep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sul West Ham. Ecco le sue parole Il tecnico del ManchesterPep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sul West Ham, la 20esima in fila per i Citizens fra tutte le competizioni. Le sue parole VITTORIA – «Rimanere imbattuti per 20di fila in questo periodo storico è così difficile. Forse è il più grande traguardo che abbiamo mai raggiunto. Questo non vuol dire che abbiamo vinto il tiolo ovviamente. Per 3 o 4 mesi non ci siamo riposati mai giocando ogni tre giorni. Senza contare il covid e gli infortuni. Ora stiamo tutti bene, questa striscia di vittorie dimostra la nostra forza mentale».