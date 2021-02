Cittadino segnala strani 'movimenti' ai giardini: i carabinieri trovano due chili di hashish (Di domenica 28 febbraio 2021) Due chili di hashish, due arresti a Trento. L'operazione dei carabinieri è nata dalla segnalazione di un privato Cittadino che nella zona della Bolghera, tranquillo e rinomato quartiere residenziale ... Leggi su trentotoday (Di domenica 28 febbraio 2021) Duedi, due arresti a Trento. L'operazione deiè nata dallazione di un privatoche nella zona della Bolghera, tranquillo e rinomato quartiere residenziale ...

Trentin0 : DROGA - Trento, cittadino segnala due spacciatori in piazza Venezia: ventenni rotaliani arrestati con due chili di… - positanonews : #Ambiente #Copertina Piano di Sorrento, un cittadino segnala “aria irrespirabile”. Salvatore Mare: “Ha ragione da v… - LauraBiffi : @Riccardovincig3 @LeolucaOrlando1 @RapPalermo @RifiutiamociPA @rep_palermo Finché non si deciderà di affrontare ser… - CantonettiMarco : @Ilnovelliere @PerCalenda @borrillo62 Io non difendo Calenda ma vi chiedo: tutti coloro che sono preposti a control… -