Cinema, sale chiuse ma record di produzioni. E tra le Film Commission più attive c'è quella campana (Di domenica 28 febbraio 2021) Le sale Cinematografiche italiane sono chiuse da tempo, potrebbero riaprire il 27 marzo, i set invece sono a pieno regime, non si sono mai fermati e sono anzi a produzione record, come conferma all'Ansa Cristina Priarone direttore generale della Roma e Lazio FilmCommission e presidente Ifc ossia della Film Commission nazionale. Non solo i numeri delle produzione sono cresciuti negli ultimi 12 mesi, ma anche le settimane di lavorazione visto che le serie tv sul set sono moltissime. "L'arrivo sul nostro territorio di player così grandi, come il colosso dello streaming Netflix e poi Disney+, Prime Video e gli altri, è diventato un motore, favorendo le produzioni originali locali ma questo – dice la Priarone – è uno dei motivi, l'altro è ...

