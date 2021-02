Ciclismo | Andrea Bagioli | “Ho dato tutto per arrivare solo al traguardo Corsa molto dura”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Una vittoria in grande stile quella dinel Royal Bernard Drome Classic 2021. Il 21enne, corridore della Deceuninck-Quick Step, si è imposto in solitaria, staccando tutti gli avversari nell’ultima ascesa di giornata, ovvero il Mur d’Eurre, togliendosi così la soddisfazione di conquistare la prima vittoria del 2021. Un riscontro da rimarcare al termine di 176,9 km diduri nei qualiè stato bravissimo a sfruttare l’occasione e a precedere nell’ordine Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) e Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step). “È stata unaimpegnativa fino alla fine. Ci sono stati tanti attacchi nel corso di questa giornata ed eravamo a tutta. Ho attaccato a 5 km dale mi sono detto di dare il massimo per ...

OA_Sport : #CICLISMO Andrea Bagioli descrive le proprie sensazioni dopo il successo nel Royal Bernard Drome Classic 2021 - aamd1967 : #BDA #BDA21 #ciclismo #Cycling Arranca Andrea Bagioli -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Andrea

OA Sport

Dopo la Omeloop di ieri conquistata dal nostro Davide Ballerini, la Deceuninck Quick - Step festeggia un altro successo italiana:Bagioli, 21enne di Sondrio, ha vinto per distacco in Francia la Drome Classic (176,9 km), facendo il vuoto sul Mur d'Eurre e lasciando a 11 secondi il sudafricano Daryl Impey (Israel). Per ...Nel 2019 i primi grandi acuti diBagioli fuori dai confini italiani erano stati in Francia alla Ronde de l'Isard, e l'anno ...ha dimostrato un'altra volta di avere un gran feeling con il...Coppa San Geo e Firenze-Empoli: chi sono i due ragazzi che hanno aperto le danze: il primo, 19 anni, bergamasco della Colpack-Ballan, il secondo 20enne, fa parte della dinastia di Gastone ...Continua il grande febbraio del ciclismo italiano e porta il suo mattone alla causa anche Andrea Bagioli andando a vincere per distacco la Drome Classic. Il valtellinese della Deceuninck Quick Step ha ...