Chris Hemsworth e suo fratello Liam vestiti in stile anni ' 80 | le foto del party su Instagram

Chris e Liam Hemsworth si sono presentati, vestiti in stile anni '80, ad una festa a Sydney assieme ad altre star per una divertente serata a tema. Sabato, a Sydney, Chris Hemsworth, suo fratello Liam e sua moglie Elsa Pataky hanno partecipato a una festa in stile anni ottanta costellata da stelle del cinema. Il protagonista di Thor ha sfoggiato i suoi bicipiti posando con sua moglie, per una foto che in seguito ha postato su Instagram, dopo essere arrivato all'evento, che in realtà era la festa di compleanno di un amico comune della coppia. Elsa ha sposato suo marito Chris 10 anni fa e la coppia risiede con i figli in ...

